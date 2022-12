Die jüngsten Entwicklungen der Weltpolitik haben uns ins Bewusstsein gerufen, dass Energiepreise unvorhergesehenen, starken Schwankungen unterliegen können. Viele Menschen suchen in diesen Zeiten daher verständlicherweise nach Möglichkeiten, ihre Energiekosten zu reduzieren und sich so unabhängig wie möglich vom Energiemarkt machen zu können. Eine große Rolle spielt dabei auch der Wunsch, die wertvolle Heizwärme möglichst effizient zu nutzen, statt sie durch schlechte Dämmung oder fehlerhafte Fensterlüftung gleich wieder an die Umwelt zu verlieren.



Nachhaltigkeit, Corona-Krise, steigende Energiepreise – diese drei Themen lenken den Blick geradewegs auf die Lüftungsbranche. Denn eine gut eingerichtete Komfortlüftung kann Räume auf effiziente und kostensparende Weise optimal mit Frischluft versorgen. Verbunden mit Wärmerückgewinnungstechnologie kann im gleichen Zuge die Heizlast stark gesenkt werden. Sie nutzt die in der Abluft enthaltene Wärme, um die kältere Zuluft anzuwärmen. Der durch den Klimawandel steigenden Sommerhitze kann zudem eine Lüftung mittels Rückkühlung entgegentreten. Das bringt mehr Wohnkomfort und Einsparungen im Kühlbedarf. Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung und Rückkühlung lassen sich mit geringem Aufwand auch in Bestandsbauten installieren.