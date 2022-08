Abreißen und neu bauen oder renovieren? Vor dieser Entscheidung stand 2015 auch das Immobilien- Unternehmen Metzger & Co, die Bauherren des heutigen Büro- und Aparthotels B29 in der Esslinger Altstadt. Das frühere Studierendenwohnheim war nicht mehr bewohnt und deutlich in die Jahre gekommen, optisch wie energetisch. Die Innenaufteilung des Gebäudes und die vorhandene Bausubstanz hatten jedoch Potenzial. Den Ausschlag für die energetische Sanierung gab schließlich die Umwelt: „Altbauten zu sanieren spart große Mengen an grauer Energie im Vergleich zur Errichtung eines Neubaus ein, da man die vorhandene Bausubstanz nutzt“, erklärt Frank Hettler von Zukunft Altbau.