Spatenstich für den Fernwärmeausbau im Raus-aus-Gas-Pioniergebiet Gumpendorfer Straße: In der Luftbadgasse starten die Arbeit im größten von vier Pioniergebieten, in denen Wien Energie und die Wiener Netze die Fernwärme flächendeckend ausbauen wollen. Der Clou daran: Bisher wurde das Wiener Fernwärmenetz auf Anfrage und eher in Quartiersebene ausgebaut – also dann, wenn bereits eine Leitung in der Umgebung besteht und sich der Anschluss rechnet.

In den Pioniergebieten geht Wien Energie mit der flächendeckenden Finanzierung des Netzausbaus in Vorleistung und baut bei über 1.800 Gebäuden ohne bestehende Kund*innen-Verträge aus. So sollen auch Erfahrungen gesammelt werden, wie die Wärmewende in unterschiedlichen Gebieten der Stadt gelingen kann. Außerdem werden weite Teile des Gebiets neu gestaltet: Mehr Grünflächen sowie Verweilzonen und weniger Verkehr sollen mehr Lebensqualität für die Bewohner*innen bringen.

„Die Richtung ist klar, wir müssen raus aus Gas“, betont Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie. „In dicht besiedelten Gebieten wie Mariahilf ist die Fernwärme dafür die beste Lösung. Für die Bewohnerinnen und Bewohner ist sie sicher und komfortabel und meist die kosteneffizienteste Möglichkeit, auf ein klimaschonendes Heizsystem umzustellen.“

Noch im Laufe des Frühlings beginnen die Bauarbeiten für eine Gebietsumformerstation („GUFO“) am nahe gelegenen Schillerplatz, bis Ende 2025 wird der Leitungsbau in der Windmühlgasse, Fillgradergasse und der Theobaldgasse fortgesetzt. Die Versorgung erster Gebäudes mit Fernwärme soll bereits ab Oktober 2025 möglich sein. In der namensgebenden Gumpendorfer Straße geht es 2026 mit dem inneren Abschnitt zwischen Getreidemarkt und Joanelligasse weiter.