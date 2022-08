Nur 15,7 Prozent der Österreicher*innen schätzen ihren täglichen Pro-Kopf Wasserverbrauch annähernd realistisch ein. Die Mehrheit (65,4 Prozent) glaubt, dass jeder Mensch weniger als 50 Liter Wasser pro Tag verbraucht. Mit einer Durchschnitts- Einschätzung von 61 Liter pro Kopf und Tag glauben die Österreicher*innen, dass sie weniger als halb so viel Wasser verbrauchen, als sie es tatsächlich tun. Dabei liegt der berechnete Durchschnitt beim direkten Wasserverbrauch für Kochen, Trinken, WC, Waschen, Gießen und Reinigen sind bei etwa 130 Liter pro Kopf und Tag. Zum Duschen und Baden etwa werden davon rund 22 Prozent (28,6 Liter) verwendet und für die Toilettenspülung 25 Prozent (32,5 Liter). Im Außenbereich (Pool, Pflanzen etc.) werden 14 Prozent (18,2 Liter) verbraucht. Durch die Wasserhähne in Bad, WC und Küche fließen 27 Prozent (35,1 Liter).



>> Tipp der Redaktion: Der 1. TGA Trinkwassertag bietet ein Diskussionsforum für alle Stakeholder rund um Österreichs Trinkwasser!

Über 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie entweder in der Vergangenheit einen tropfenden Wasserhahn in ihrem Zuhause hatten (34,4 Prozent) oder sogar aktuell einen haben (5,9 Prozent). Bei defekten WC-Spülkästen ergibt sich ein ähnliches Bild: 36 Prozent gaben an, dass es im Haushalt in der Vergangenheit bereits einen WC-Spülkasten gab, der nach der Spülung nicht ordnungsgemäß stoppte und Wasser durchlaufen ließ. Fünf Prozent erleben aktuell eine derartige Spülkasten-Situation in ihrem Haushalt.