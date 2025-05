Gestützt wird die Hersteller-Aussage vor Ort, in der Allianz Arena, auch durch zwei ausgewiesene Praktiker, nämlich Abteilungsleiter Tobias Ernst, Leiter der Abteilung Rahmenverträge und Stammkunde bei der Stingl GmbH, sowie Teamleiter Josef Gutscher, ebenfalls von der Stingl GmbH aus München.

In enger Zusammenarbeit mit TGA-Fachplaner Steffen Hölle von der TGA Consulting AG und dessen Mitarbeiter Paul Angermeier entwickelten sie nicht nur das neue Kalkbehandlungskonzept für die Allianz Arena, sondern setzten es auch in die Praxis um, so Tobias Ernst: „In der langjährigen Zusammenarbeit mit Watercryst haben wir bereits deutlich mehr als ein Dutzend ähnlicher Biocat Großanlagen geplant und installiert. Wir können also auf einen entsprechenden Erfahrungsschatz sowohl bei der Installation als auch in Bezug auf den Anlagenbetrieb und die Anlagenleistung zurückgreifen.“

