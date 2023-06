Auch zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten sind mit eingeplant: Die Konzeptionsarbeiten dafür sollen demnächst beginnen, dabei geht es vor allem um weitere Fertigungslinien. Vorbereitet ist das Gebäude dafür bereits, sodass my-PV kurzfristig auf diese Option zurückgreifen kann. „Praktisch fix" sei die weitere Ausweitung der Lagermöglichkeiten um etwa 300 Quadratmeter, wie das Unternehmen informiert.



Insgesamt 500.000 Euro hat my-PV in die Erweiterung investiert. Die Planungen haben im April 2022 begonnen, Baustart war im Jänner diesen Jahres und im Mai ist der erste Teil der Produktion in das neue Gebäude eingezogen. Seither stellt my-PV die solarelektrischen Heizstablösungen ELWA und den Leistungssteller AC•THOR sowie den AC•THOR 9s am neuen Standort her.



Auch mit der Produktion der neuen AC ELWA 2 wurde in den neuen Produktionsräumlichkeiten begonnen. Das stufenlos geregelte Warmwasserbereitungsgerät für netzgekoppelte Photovoltaikanlagen wird bis Juli 2023 mit wachsenden Stückzahlen komplett in den neuen Räumlichkeiten angesiedelt. Die Herausforderung des Umzugs der Produktionslinien konnte my-PV innerhalb von drei Tagen ohne Produktionsstillstand abgewickelt.