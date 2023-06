Am 16. Juni feierte die Hargassner Heiztechnik einen bedeutenden Meilenstein ihrer Entwicklung am Firmenstandort in Weng am Innkreis. Mit Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer und weiteren Ehrengäsen erfolgte der Spatenstich zum neuesten Großprojekt der Geschäftsführer Anton und Markus Hargassner – dem „Hargassner Service Center“. Damit setzen die beiden Geschäftsführer ein „klares Ja für diesen Bau in diesen Zeiten", wie sie betonten. Denn „die Energiewende wird viele Technologien benötigen, ohne Biomasse werden wir es nicht schaffen", bekräftigte Anton Hargassner in seiner Eröffnungsrede.

