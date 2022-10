Mit der aktivierten Fundamentplatte steht ein großer Wärmespeicher zur Verfügung, der Leistungsspitzen ausgleichen kann. „Das hat auch einen betriebswirtschaftlichen Vorteil: Das weltweit einzigartige solarelektrische Betriebsgebäude ist selbst in den Wintermonaten bilanziell energieautark. Mit negativen Betriebskosten ist – entgegen der aktuellen Preisentwicklung – ein nachhaltiger und ökonomischer Betrieb eines Firmengebäudes möglich“, erklärt my-PV-Gesellschafter Markus Gundendorfer.



Der Umweltpreis Energy Globe Austria wird seit 1999 jährlich an nachhaltige Projekte mit einem Fokus auf der Ressourcenschonung, der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien verliehen. Die regionalen Siegerprojekte werden in den Bundesländern und bundesweit in Österreich in den fünf Award-Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend und einer Sonderkategorie ausgezeichnet.

