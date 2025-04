Unterdruck in der Fallleitung, Überdruck vor der Umlenkung in den horizontalen Verzug, Unterdruck nach dem horizontalen Verzug: Diese Problematik, die unter anderem durch die turbulente Verwirbelung von Wasser und Luft entsteht, kann Abwasser in angeschlossene Sanitärgegenstände zurückdrücken. Um dies sicher zu vermeiden, sind bisher strenge Vorgaben nach der ÖNORM B2501 einzuhalten.

Sie schreibt vor, dass bei Fallhöhen über 10 Metern – so also auch im Mehrgeschossbau – anschlussfreie Zonen zu beachten sind und Umgehungsleitungen zur Belüftung eingebaut werden müssen. Bei längeren Verziehungen oder beim Übergang in eine liegende Leitung erhöhen sich die anschlussfreien Zonen nach dem zulaufseitigen Bogen bei Fallhöhen größer 33 Meter auf 1,5 Meter.

Die neuen Formstücke für Silent-Pro SuperTube sind hydraulisch optimiert, so kann die Installation ohne die oben genannten Einschränkungen erfolgen. Der Verzicht auf die Umgehungsleitung und die Ausführung des horizontalen Leistungsabschnitts ohne Gefälle sparen zum einen Platz. Zum anderen können Räume in der Höhe optimal genutzt werden, auch Mindestraumhöhen sind leichter einzuhalten. Die Planung und Installation wird einfacher, außerdem sinkt der Materialbedarf.