Im Einsatz ist Silent-Pro Supertube bereits seit Herbst 2023 in einem Mehrgeschossgebäude in Wien. Dabei ließen sich Laborwerte und rechnerischen Vorteile auch in der Praxis nachweisen: Eine Entwässerungsleistung von 6 l/s und die komplette Raumausnutzung im Kellergeschoss durch nahe an der Decke geführten Umlenkungsbögen ohne Gefälle über 6 Meter hinweg sind die beiden hervorstechendsten Vorteile in der Praxis.