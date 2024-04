Um effizient zu arbeiten, benötigen Wärmepumpen einen konstanten Volumenstrom. Wenn der Bedarf der Verbraucherkreise gedeckt ist, steigt die Temperatur des Rücklaufs und die Wärmepumpe wird abgeschaltet. In der Folge kühlen Räume und Heizkörper wieder ab, sodass die Rücklauftemperatur sinkt und die Wärmepumpe wieder den Betrieb aufnimmt. Diese sogenannte Taktung beansprucht die Wärmepumpe stark und kann dafür sorgen, dass sie eine verkürzte Lebensdauer hat.

Hier setzen zwei neue Pufferspeicher von Reflex an, die ihre Stärken in Anlagen mit Wärmepumpen bis 20 kW Heizleistung ausspielen: Storatherm Heat Mini H und Storatherm Heat Mini V. Der Storatherm Heat Mini H ist in fünf Größen von 25 bis 200 Liter verfügbar, der Storatherm Heat Mini V in vier Versionen von 25 bis 100 Liter Volumen.



Die Wärmepumpe wärmt den Pufferspeicher im Betrieb auf und schaltet später ab, zudem wird sie nicht sofort bei Bedarf wieder angeschaltet, sondern erst die zwischengespeicherte Wärme genutzt. So werden die Taktungen reduziert und Leistungsspitzen vermieden.







Dank der groß dimensionierten Anschlüsse von 1 ½“ sind die Speicher für die hohen Volumenströme einer Wärmepumpe ausgelegt. Der Storatherm Heat Mini V hat je einen dieser Anschlüsse oben und unten am Speicher, während der Storatherm Heat Mini H über einen einen ½“ Anschluss oben – um einen Entlüfter anzubringen – und seitliche Anschlüsse verfügt. Deren Anzahl ist abhängig vom Volumen des Speichers: Hier sind vier, sechs oder acht Anschlüsse möglich.