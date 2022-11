Anforderungen an die Qualität des Warmwassers sind in Österreich nicht in der Trinkwasserverordnung geregelt. Dies besagt aber noch nicht, dass Warmwasser ein rechtsfreier Raum wäre. Ganz im Gegenteil: Die Anforderungen wurden mit dem Erlass BMGFJ-75210/0021-IV/B/7/2007 des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz in Form einer Richtlinie veröffentlicht. Dieser Erlass verweist einerseits auf die ÖNORM EN 806 und die ÖNORM B 5019 und stellt andererseits fest, dass für die Qualität des Warmwassers grundsätzlich dieselben Anforderungen gelten wie für Trinkwasser. Lediglich bei den koloniebildenden Einheiten bei 22 °C und bei 37 °C werden höhere Werte toleriert.