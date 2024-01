2

Die niederländische Brauereiwill Energie sparen. Mitals Partner zur Umsetzung ihrer globalen Net Zero Production Roadmap, soll bis 2030 an allen Produktionsstandorten Netto-Null in Scope 1 und 2erreicht werden. Gemeinsam arbeiten die beiden Unternehmen an einem Dekarbonisierungsprogramm, in dem Lösungen aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio umgesetzt werden. Damit sollen die CO-Emissionen um 50 Prozent gesenkt sowie auch der Energieverbrauch an mehr alsim asiatisch-pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika und in Europa bis 2025 verringert werden. In einer zweiten Phase sind weitere Standorte geplant.