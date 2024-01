BIM - Building Information Modeling (übersetzt Bauwerksdaten- oder Gebäudedatenmodellierung) ist eine Methode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden mithilfe von Software. Die Autoren André Borrmann, Markus König, Christian Koch, Jakob Beetz schreiben in ihrem Buch „Building Information Modeling - Technology Foundations and Industry Practice“: „Building Information Modeling (BIM) steht für die Idee der durchgängigen Nutzung digitaler Bauwerksmodelle für alle Bereiche des Bauwesens – angefangen bei der Planung über die Ausführung und den Betrieb bis hin zum Abriss.“ Der „digitale Zwilling“ eines Bauwerks visualisiert als virtuelles 3D-Modell alle relevanten Informationen und Daten. BIM umfasst nicht nur die geometrischen Informationen wie Form, Größe und Position, sondern enthält auch Informationen über Materialien, Bauteile und deren Eigenschaften, Kosten, Zeitplanung, Betrieb und Wartung.



Das Ziel von BIM in der Gebäudetechnik ist, die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen allen am Bau beteiligten Parteien zu verbessern. Es ermöglicht den effizienten Austausch von Informationen in Echtzeit, sodass alle Beteiligten auf dem neuesten Stand sind und Änderungen oder Anpassungen sofort umgesetzt werden können. Architekt*innen, Ingenieur*innen, Bauunternehmen und andere Gewerke können interdisziplinär zusammenarbeiten, um Entwürfe zu optimieren, potenzielle Probleme zu identifizieren, Kosten zu reduzieren und die Ausführung von Bauvorhaben zu verbessern. BIM in der Gebäudetechnik stellt sicher, dass alle notwendigen Informationen während des gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks verfügbar sind, einschließlich Planung, Bau, Betrieb und Wartung.