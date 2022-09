Hans Berndt, FläktGroup Austria - Endkund*innen finden keine Installateur*innen



1. Eine Wärmepumpe ist, um einen effizienten und kostengünstigen Betrieb zu realisieren, immer auf eine passende Heizungsanlage angewiesen. Was im Neubau zu relativ wenig Problemen führt, da dort sozusagen „von Haus aus“ niedrige Vorlauftemperaturen auf gut gedämmte Gebäude mit einer neuen, nicht mit Ablagerungen und eventuell nicht passenden Querschnitten versehenen Heizungsanlage treffen, kann das in einer Sanierung doch zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Eine Wärmepumpe passt nicht immer auf ein bestehendes Gebäude, hier ist eine genaue Begutachtung durch einen qualifizierten Fachbetrieb zwingend notwendig, um eine entsprechende Beurteilung des Vorhabens zu erhalten. Dem „Allrounder in der Heizungs- technik“ entspricht die Wärmepumpe tatsächlich, denn welcher Wärmerzeuger kann mit Hilfe von Umgebungsenergie wie sie z.B. in der Luft gespeichert ist, Heizen, Kühlen und

Warmwasser bereiten?



2. Traditionell ist bei uns als FläktGroup Austria Mitsubishi Electric mit den Luft/Wasser Wärmepumpen mit einem sehr starken Anteil an den Verkaufszahlen vertreten. Es zeichnet sich jedoch ein deutlicher Trend ab: Durch den hohen Anteil von Sanierungen wird immer mehr die Zubadan Technologie von Mitsubishi Electric nachgefragt und auch verkauft. Bei dieser speziellen Technik im Kältekreis wird die Leistung der Wärmepumpe konstant gehalten, also hat zum Beispiel eine 14KW Zubadan Wärmepumpe von plus 7 Grad Celsius bis minus 15 Grad Celsius eine thermische Leistung von 14KW. Mitsubishi Electric hat dafür im Kältekreis ein drittes elektronisches Expansionsventil verbaut, welches dann – und das ist einzigartig in der Wärmepumpentechnik entweder flüssiges oder gasförmiges Kältemittel an einem dritten Anschluss des speziellen Verdichters einspritzt. Das von Mitsubishi Electric patentierte Verfahren nennt sich „Flashgas Injection“ und ist in allen Zubadan Luft/Wasser Wärmepumpen verbaut.



3. In der Tat sind die derzeitigen Rahmenbedingungen schwierig, wenn auch nicht unlösbar. Wir als FläktGroup Austria beliefern den österreichischen Markt mit Wärmepumpensystemen von Mitsubishi Electric. Diese werden mit einer enormen Fertigungstiefe in Livingston in Schottland gefertigt, das hat über die letzten zwei Jahre doch zu einer guten Versorgung geführt, natürlich sorgen aber hin und wieder Kleinteile auf den Platinen der Regelung wie Stecker und Buchsen, Fühler und elektronische Bauteile zu Verzögerungen in der Produktion, welche nicht immer abgefedert werden kann. Das große Thema ist der Fachkräftemangel. Wir als FläktGroup Austria sind hier sehr gut aufgestellt, aber in den Fachbetrieben, welche die ganzen Anlagen verbauen sollen, ist das ein großes Thema, viele wechselwillige Endkund*innen finden einfach keine Installateur*innen, welche in den nächsten drei bis sechs Monaten eine Heizungsanlage tauschen können, weil ihnen schlichtweg die Monteur*innen fehlen, um die hohe Anzahl an Aufträgen zu bewältigen.

Foto: FläktGroup