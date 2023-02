Energie ist wertvoll – gerade in Zeiten, in denen die Preise für Rohstoffe Druck auf die Budgets von Unternehmen und Privathaushalten ausüben. Bei Warmwasserspeichern gewinnt die Energieeffizienz an Bedeutung. Herkömmliche Dämmmaterialien weisen im Hinblick auf den Wärmeleitwert durchaus Verbesserungspotenzial auf. High-Performance-Dämmstoffe wie Vakuumisolationspaneele (VIP) erzielen bessere Werte. Neue Entwicklungen in diesem Bereich ermöglichen nun, mit VIPs höchste Energieeffizienzklassen bei Warmwasserspeichern zu erreichen.



Herkömmliche Dämmstoffe wie expandiertes Polystyrol (EPS), Polyurethanschaum oder Polyestervlies weisen einen Wärmeleitwert (Lambda-Wert) von etwa 0,025 bis 0,04 W/mK auf. Dem gegenüber stehen Vakuumisolations-Dämmlösungen, mit denen sich bei gleicher Materialstärke ein etwa zehn Mal besserer Wärmeleitwert von 0,0035 W/mK erzielen lässt. Mit klassischen Vakuumisolationspaneelen in rechteckiger Form lassen sich Freiflächen von Energiespeichern bereits effizient dämmen. Energie wird allerdings vor allem dann eingespart, wenn die Flächenabdeckung maximiert wird. Daher muss das Ziel sein, mit VIPs auch bisher schwierig zu dämmende Bereiche von Warmwasserspeichern, wie etwa rund um den Anschlussstutzen abzudecken. So lassen sich die höchsten Energielabel-Klassen A bzw. A+ erreichen.



Eine neue Generation thermischer Vakuumdämmung basierend auf pyrogener Kieselsäure macht genau das möglich. Denn sie erlaubt Aussparungen rund um Anschlussstutzen, Flansche und Montageteile, runde Formen für Klöpperböden sowie viele weitere Optionen auf die konkreten Einsatzbedingungen anzupassen. Wenn diese VIPs in Freiform – das heißt mit individueller Formgebung – und rechtwinklige Vakuumisolationspaneele kombiniert werden, kann eine bis zu 90-prozentige Oberflächenabdeckung von Warmwasserspeichern erreicht werden.