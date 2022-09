Als innovative und zukunftssichere Heizsysteme bieten Wärmepumpen zahlreiche Vorteile: Wärmepumpen sind hochgradig energie- und damit auch kosteneffizient, da sie den weitaus größten Teil ihrer Energie aus Umweltwärme beziehen und nur ein kleiner Teil an elektrischer Antriebsenergie zugeführt werden muss. Wärmepumpen sind im Betrieb mit Ökostrom komplett CO 2 -neutral und somit eines der klimafreundlichsten Heizungssysteme überhaupt. Mit Wärmepumpen kann außerdem meist auch gekühlt werden. Mittlerweile wird daher in Österreich bei jedem zweiten neu errichteten Ein- und Zweifamilienhaus eine Wärmepumpe zur Abdeckung des Heiz-, Warmwasser- und Kühlbedarfs installiert. Die derzeitige Krise am Energiemarkt sorgt für eine stark ansteigende Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu fossilen Gasheizungen. Dies drängt auch Installateur*innen mit Fokus auf fossile Heizungssysteme dazu, ihr Angebot um Wärmepumpen zu erweitern und dementsprechend in Weiterbildung zu investieren.

Auch wenn die Wärmepumpentechnologie bereits seit vielen Jahren zuverlässig und erfolgreich eingesetzt wird, sind die Herausforderungen an die Planung, Errichtung und Wartung höher als bei anderen Heizsystemen. Strenger werdende Anforderungen an den Schallschutz und steigende Sensibilität bei den Anwohnern stellen Planer*innen und Ausführende vor Herausforderungen. Viele Installationsbetriebe entscheiden sich daher, gezielt in Schulungsmaßnahmen für ihre Mitarbeitenden zu investieren. Dies macht sich an einer deutlich steigenden Nachfrage an Weiterbildung im Wärmepumpenbereich bemerkbar. Das Austrian Institute of Technology (AIT) hat bereits vor Jahren die Wärmepumpe als Schlüsseltechnologie für die Wärmeversorgung der Zukunft in den Fokus gestellt. Zahlreiche Forschungsprojekte befassen sich mit der Verbesserung der Technik und der Anwendung.