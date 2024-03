Erst im November 2023 hat Triton die Mehrheit an Caverion übernommen. Die europäische Beteiligungsgesellschaft mit Hauptsitz in London verfügt über Mehrheitsanteile an insgesamt mehr als 50 Unternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von mindestens 18 Mrd. Euro, darunter auch branchenbekannte Unternehmen wie die FläktGroup.

Zu dem Portfolio gehörte schon bisher Assemblin, ein vor allem in den skandinavischen Ländern aktiver Gebäudetechnik-Konzern. Assemblin plant, installiert und wartet sämtliche gebäudetechnischen Systeme und machte mit rund 7.000 Mitarbeitenden zuletzt einen Jahresumsatz von 1,3 Mrd. Euro. Caverion, an der Börse in Helsinki gelistet, beschäftigt 15.000 Menschen in zehn Ländern mit Schwerpunkt auf Nord- und Mitteleuropa.

Der am 5. März 2024 verkündete "strategische Zusammenschluss" der beiden Triton-Töchter lässt einen der größten Gebäudetechnik-Anbieter Europas entstehen. Nach Abschluss des Zusammenschlusses wird die Assemblin Caverion Group in zehn Ländern tätig sein, und mit annähernd 22.000 Beschäftigten einen Jahresumsatz von rund 3,8 Mrd. EUR erwirtschaften. Hauptsitz des neuen Unternehmens wird Stockholm sein.

In Österreich arbeiten rund 1.000 Menschen für Caverion. Manfred Simmet, Geschäftsführer der Caverion Divisionen Deutschland und Österreich, sieht kaum Auswirkungen des Deals auf den heimischen Markt: "Der Zusammenschluss wird sich in Österreich und Deutschland nicht auf den Geschäftsbetrieb auswirken. Assemblin ist vor allem in den skandinavischen Ländern aktiv. Dennoch werde auch in Deutschland und Österreich durch den Zusammenschluss die Caverion Marktposition spürbar gestärkt werden."