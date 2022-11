Dass die neue EU-Taxonomie all diese Themen noch weiter befeuert, ist klar. Dass Digitalisierung Hand in Hand mit Nachhaltigkeit geht, aber weniger. Während bei vielen aufgrund von ESG das große Jammern an der Tagesordnung steht, sehe ich darin eine Jahrhundertchance. Beide Themen sind nämlich das Mindset der nächsten Generation, und damit die größte Chance, junge Talente wieder für die Bau- und Immobilienwirtschaft zu begeistern. Noch nie hat sich das Personal-Karussell in Unternehmen schneller gedreht als jetzt – mit der in Pension gehenden Boomer-Generation und einer zunehmend selbstbewussten und wechselwilligen jungen Generation an Fachkräften sind gerade weniger attraktive Branchen gut darin beraten, sich modern darzustellen. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind da zwei Gamechanger-Themen, die in der EU-Taxonomie ihren Katalysator gefunden haben.

>> Lesen Sie hier: ESGs – Der Weg zum Ziel