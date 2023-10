Heuer bringen Sie erstmals neue einen 3-Tages-Bereich für jene Aussteller, die mehr an Fachbesucher*innen als an Endverbraucher*innen interessiert sind. Das wurde speziell von der Hinterwandindustrie schon lange gewünscht, warum setzen Sie das jetzt um?



Schneider: Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, einen 3-Tages-Bereich und einen 5-Tages-Bereich in Halle 21 verbinden zu können. Das muss man vielleicht erklären: Von Mittwoch bis Freitag bespielen wir die gesamte Halle mit Ausstellern aus dem Sanitär- und Installationsbereich. Am Freitagabend schließen wir den in Halle 21 für die 3-Tages-Aussteller reservierten Teil ab. Die Aussteller können sich also entscheiden, wollen Sie am Samstag und Sonntag die Endverbraucher*innen auch ansprechen, oder nicht; und für die Besucher*innen ergibt sich sowohl bei den Fachtagen als auch am Wochenende ein schönes Gesamtbild.



Wie gesagt, diesen Wunsch der installationstechnisch orientierten Industrie, am Wochenende die Stände nicht bespielen zu müssen, gibt es schon lange. Warum wird das erst jetzt umgesetzt?



Schneider: Ein Messekonzept muss einfach und leicht verständlich sein, und das zu konzipieren ist die Herausforderung. Wenn die Frage ist, warum wir als Messeveranstalter beim Umsetzen neuer Konzepte zauderlicher sind als etwa die Industrie oder der Handel, dann ist das ist leicht erklärt: Wenn ein Hersteller ein Produkt auf den Markt bringt, das nicht gut funktioniert, dann nimmt er es wieder aus dem Programm und es ist nicht viel passiert. Wenn wir beim Messekonzept etwas verhauen, dann ist sehr viel passiert. Messen sind da sehr sensibel, eine Messe findet nur alle ein oder zwei Jahre statt, deswegen überlegen wir genau, was wir an funktionierenden Konzepten ändern. Wie gesagt: Es funktioniert nur, was einfach und leicht verständlich ist. Das ist uns mit dem 3-Tages-Bereich gelungen.



Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist die Lösung mit dem „Filetstück“, dass Sie aus der Mitte der Halle herausschneiden. Warum nehmen Sie nicht einen Teil am Rand der Halle, dann merkt der Besucher am Wochenende noch weniger das etwas abgesperrt ist? Hat das bauliche Gründe?



Schneider: In der Halle 21 können zwei hohe weiße Trennwände eingezogen werden, die Halle lässt sich somit exakt dritteln. Im Sektor A ist der Sanitärbereich, im Sektor B der dann gesperrte 3-Tages-Bereich für die Installationstechnik, in Sektor C der Baubereich. Wir haben es hier mit gelernten Standplätzen zu tun, die von den Ausstellern präferiert und von den Besucher*innen jedes Jahr angesteuert werden. Das wollen wir nicht ändern, damit Besucher*innen und auch die Aussteller möglichst wenig davon merken. Zudem erlaubt es uns eine große Flexibilität: Wir füllen den Sektor B vom Foyer her mit den 3-Tages-Ausstellern auf und können so die Größe steuern, je nachdem wie viele mitmachen.