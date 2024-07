Bosch Building Technologies will die Digitale Mess- und Steuerungssysteme AG (DMS) mit Hauptsitz in Baden-Württemberg übernehmen und damit den Wachstumsbereich der Gebäudeautomation weiter stärken. Die DMS AG ist auf Lösungen und Services aus den Bereichen Gebäude-, Industrie-, Prozess-, und Raumautomation sowie Gebäude- und Energiemanagement spezialisiert. Entsprechende Verträge wurden am 18. Juli 2024 unterzeichnet. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.



Die Akquisition ergänzt die 2019 und 2022 erfolgten Zukäufe der GFR Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung – heute Bosch Building Automation GmbH – und der Hörburger GmbH. Mit dieser Übernahme will Bosch Building Technologies sein Leistungsspektrum um den Bereich der Prozessautomation ergänzen – und wird somit zum Komplettanbieter für die Großindustrie. Das Portfolio umfasst integrierte und gewerkeübergreifende Lösungen aus den Bereichen Gebäudesicherheit, Gebäudeautomation, Energieeffizienz, Nachhaltigkeitsberatung sowie digitale Services.



