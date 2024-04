Doch wie genau geht das mit „mehr Effizienz“ bei Industrieobjekten? Wo anfangen, wie weitermachen, was also tun? Bevor es zur ersten Baumaßnahme kommt, entscheiden gründliche Ist- und Schwachstellenanalysen: An welchen Stellen im Gebäude wird die meiste Energie verbraucht und wo entstehen die meisten Kosten? Wo genau verbergen sich Energiefresser und vermeidbare Redundanzen? Bei der Suche nach den richtigen Lösungen und Optimierung helfen zunehmend auch künstliche Intelligenz und Smart-Home-Technologien weiter.



In den nächsten Jahren könnten sich die Innovationssprünge bei diesen zwei Technologien noch als echte Gamechanger beim Kampf gegen den Klimawandel erweisen – allen voran im Gebäude- und speziell Industriegebäudesektor. Bereits heute spielen insbesondere intelligente Raum- und Gebäudesteuerungen, adaptive Beleuchtungssysteme und Energiemanagementsysteme eine wichtige Rolle.



Das für Deutschland zuständige Umweltbundesamt erkennt die größten Einsparpotenziale in diversen Studien in den Bereichen Luftaufbereitung, Pumpen und Ventilatoren. Durch optimierte Anwendungen in diesen Feldern lassen sich nach Erhebungen der deutschen Behörde bis zu 44 Mrd. Kilowattstunden Strom einsparen – und das Jahr für Jahr.