Die Nexospace-Services sind so konzipiert, dass sie modular verwendet werden können und individuell anpassbar sind. Sie eignen sich sowohl für neue als auch bestehende Gebäude: Neu in der Suite verfügbar ist der Nexospace Energy Manager. Mit diesem lässt sich die Effizienz von Energieversorgung, -verteilung und -verbrauch in Gebäuden visualisieren, analysieren und bewerten.



Ein weiterer Service ist der Nexospace Fire System Analyzer, der ortsunabhängig via App oder Browser über den aktuellen Zustand der im Gebäude verbauten Brandmeldeanlagen informiert. Das soll nicht nur die Dokumentation zurückliegender Ereignisse vereinfachen, sondern auch Budgetplanungen für Tauschelemente wie Melder oder Batterien.

Gemeinsam mit Partnern werden weitere neue Services angeboten, die den Komfort für Nutzer*innen steigern oder den Gebäudebetrieb optimieren. Dazu zählt etwa Workplace Analytics: Dieser Service unterstützt Betreiber*innen und Real Estate Management dabei, die tatsächliche Nutzung von Flächen auf Basis von Auslastungsdaten zu analysieren.