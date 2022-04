Windhager: Neuer Pellets-Vergaser

Der Kessel lässt sich an ein Saugsystem anbinden, mit dem die Pellets bis zu 25 Meter weit transportiert werden können. Im Pellets-Lager können bis zu 8 Entnahmesonden installiert werden. So lässt sich der Lagerraum auch vollflächig ohne Raumschrägen nutzen. Vom Lager werden die Pellets in einen großen Vorrats-Behälter am Kessel gesaugt. Eine intelligente Zwei-Kammern-Zellradschleuse sorgt dafür, dass der Heizbetrieb während des Saugvorgangs nicht unterbrochen werden muss. Ein Integrierter Webserver ermöglicht zudem die komfortable Bedienung per App und Smartphone.



