Im Fokus der Tabelle 2 der DIN 1988-300 stehen die Berechnungsdurchflüsse („Literleistungen“) der Entnahmestellen. Sie ist in aller Regel auch die Basis für die Dimensionierung in Österreich, bei 12 WE unter Umständen auch die ÖNORM EN 806-3. Diese Werte sind in jeder Planungssoftware hinterlegt und werden automatisiert verwendet. Daher arbeiten Fachplaner*innen fast immer mit diesen hinterlegten Pauschalwerten, ohne sie jemals anzupassen.



