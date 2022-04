Österreich-Premiere, DigitalBox und GC-Standfest

Auch auf der diesjährigen WEBUILD Energiesparmesse in Wels ist die GC-Gruppe Österreich wieder mit Neuheiten, Services und dem traditionellen GC-Standfest dabei. Mit den Argumenten der persönlichen Erreichbarkeit, Warenverfügbarkeit, Lieferfähigkeit und dem Bekenntnis zum dreistufigen Vertriebsweg will man sich dort sowohl für Installateur*innen als auch für die liefernde Industrie als Partner mit Handschlagqualität präsentieren. Im Rahmen von Elements werden Highlights und Trends fürs Badezimmer präsentiert. Höhepunkt der Messetage ist das traditionelle GC-Standfest am 6. April ab 18 Uhr. Teilnehmende erwarten kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Musik sowie Gelegenheit zum Netzwerken.