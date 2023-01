Equans Kältetechnik, Teil von Equans (vormals Engie) in Österreich, übernimmt die Mehrheitsanteile am Kälte- und Klimatechnikunternehmen Rudolf Balley aus Grafenwörth, Niederösterreich. Rudolf Balley gibt seine Anteile an dem von seinem Vater 1953 gegründeten Kälte- und Klimatechnik Fachbetrieb nach über 50 Jahren ab.

„Mit dem Einstieg bei Rudolf Balley bauen wir unsere regionale Präsenz weiter aus und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Produktportfolios für alle Kund*innen“, erklärt der neue Eigentümervertreter und Geschäftsführer Philipp Baumgartner. Bernhard Berger, Minderheitsbeteiligter bei Rudolf Balley, bleibt dies weiterhin und agiert auch künftig als Prokurist und gewerberechtlicher Geschäftsführer des Unternehmens. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

