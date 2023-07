Der neue MedUni Campus Mariannengasse, den die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und die Medizinischen Universität Wien aktuell errichten, bekommt eine Fernkältezentrale von Wien Energie. Der Energiedienstleister errichtet damit die achte Fernkältezentrale der Stadt in Wien-Alsergrund und investiert dafür rund 20 Mio. Euro.



„Der Bedarf an Kühlung nimmt stark zu. Allerdings soll der Energieverbrauch sinken und Wien bis 2040 klimaneutral werden. Fernkälte ist insbesondere in dichtverbauten Gebieten ein wichtiger Baustein, um unsere Stadt auch in Zukunft bei steigenden Temperaturen durch den Klimawandel so lebenswert zu halten“, erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke das Konzept.