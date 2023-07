„Wir sind unglaublich stolz auf unsere 60-jährige Erfolgsgeschichte", betonte Geschäftsführer Wolfgang Hucek bei der Jubiläumsfeier. Heute zählt Trox Austria sieben Niederlassungen, zwei Kooperationspartner und ein Tochterunternehmen, die insgesamt knapp 100 Mitarbeitende beschäftigen. Die Anfänge waren weitaus kleiner: Mit drei Mitarbeitenden, einer Schreibmaschine, einer Rechenmaschine und einem Kofferdiktiergerät startete die Niederlassung am 7. Mai 1963 in Wien.



Trox-Gründer Heinrich Trox hatte die Metropole als zusätzlichen Standort zum Hauptsitz in Deutschland auserkoren. Von Wien aus wollte er mit Trox Austria den österreichischen Markt aufbauen und Geschäftsbeziehungen nach Osteuropa etablieren. Der Plan ging auf, und mit dem Fall des Eisernen Vorhanges 1989 gewann die Expansion weiter an Tempo. Der Standort in Wien beschäftigte da schon mehr als 30 Mitarbeitende, und in der Folge wurden weitere Niederlassungen eröffnet, etwa in Ungarn, Serbien und Kroatien.