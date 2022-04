Wohlfühlklima mit AeroFresh Plus

Der AeroFresh Plus sorgt mit Wasserdampf für ein angenehmes Raumklima und schont Möbel und Bausubstanz. Den keimfreien Dampf erzeugt der Luftbefeuchter dank seines direkten Wasseranschlusses an das Leitungswasser, Nachfüllen ist damit obsolet. Durch einen Fühler in der Abluft wird die Feuchte gemessen, diese gemessene Abluftfeuchte und ein voreingestellter Sollwert ergeben die zu erzeugende Dampfmenge.



Der AeroFresh Plus wurde insbesondere für Niedrigenergie- und Passivhäuser entwickelt. Der im Luftbefeuchter erzeugte Heißdampf wärmt die Zuluft auf und geht in die Raumluft über. Bei optimaler Luftfeuchtigkeit wird die Raumluft wärmer empfunden – die Heizung kann auf eine niedrigere Raumtemperatur geregelt werden. So ermöglicht der AeroFresh Plus eine Temperatursenkung von bis zu 2 Grad Celsius und somit auch eine Senkung der Heizkosten. Nutzungserfahrung zeigen, dass es ausreicht, AeroFresh Plus – auch in der kalten Jahreszeit – nur tagsüber zu betreiben. Dabei verbraucht er, je nach Luftmenge, circa 10 Kilowattstunden Strom; und, je nach gewünschter Luftfeuchte, circa 1 Liter Wasser pro Stunde. Ein weiterer Vorteil: Der AeroFresh Plus lässt sich problemlos nachrüsten und kann herstellerunabhängig mit nahezu jedem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung kombiniert werden.



Dass dem Wohnraum versehentlich zu viel Feuchte zugeführt wird, ist dabei nicht möglich. Im Sicherheits-Set sind zwei Hygrostate enthalten. Am Hygrostat im Abluftkanal wird der gewünschte Sollwert eingestellt und die notwendige Dampfproduktion geregelt. Der Hygrostat misst die Feuchte in der sogenannten Befeuchtungsstrecke und stellt sicher, dass die relative Luftfeuchtigkeit in den Zuluftkanälen der Lüftungsanlage nicht über den eingestellten Wert (maximal 90 Prozent) ansteigt. Weitere Sicherheit bietet ein zusätzlich installierter Aquastop. Der Sicherungsmechanismus reagiert automatisch, um bei Defekten die Wasserzufuhr zu unterbrechen.

