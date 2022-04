Baustart für Holzwohnbau in Wien Favoriten

Mit dem Baustart des Projekts TIMBER*LAA in der Klederinger Straße 63-67 im zehnten Wiener Gemeindebezirk im Frühjahr 2022 ist der erste Meilenstein gesetzt. „Bei TIMBER*LAA bestehen alle Wände und Decken aus Vollholzelementen. Die Außenwände werden in Holzriegelbauweise errichtet und mit Zellulosedämmung versehen – dieser Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen ist uns besonders wichtig. Außen kommt eine vorgehängte Holzfassade zur Umsetzung. Dadurch ergibt sich ein hoher Vorfertigungsgrad, die Wand- und Deckenelemente werden bereits fertig angeliefert”, so Pichler. Die 38 freifinanzierten 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Freiflächen werden mittels Luftwärmepumpen beheizt und mit Warmwasser versorgt, Photovoltaik-Anlagen optimieren den erforderlichen Stromverbrauch. Die Fertigstellung ist für das 2. Quartal 2023 vorgesehen.