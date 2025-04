Frische Luft ist essenziell für unser Wohlbefinden, doch durch eine dichte Bauweise von Gebäuden wird es schwieriger, eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen. Die kontrollierte Wohnraumlüftung gewinnt daher zunehmend an Bedeutung, insbesondere bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden. Mit einem solchen System wird kontinuierlich Frischluft in die Wohnräume geführt, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen, was nicht nur den Wohnkomfort erhöht, sondern auch die Luftqualität maßgeblich verbessert.



Durchschnittlich verbringen wir bis zu 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen, davon mehr als 60 Prozent in den eigenen vier Wänden. Die Raumluftqualität spielt deshalb eine entscheidende Rolle für unser Wohlbefinden. In einem Haushalt mit vier Personen werden täglich rund 10.000 Liter Luft eingeatmet und zwischen 8 und 11 Liter Wasserdampf freigesetzt. Diese Feuchtigkeit entsteht nicht nur durch alltägliche Tätigkeiten wie Waschen, Kochen und Duschen, sondern auch durch die Atmung und das Schwitzen der Bewohner*innen. Ohne ausreichende Lüftung kann diese Feuchtigkeit in Wänden und Möbeln kondensieren, was Schimmelbildung begünstigt und langfristig zu strukturellen Schäden am Gebäude führen kann.

