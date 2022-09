Wie muss ein modernes Büro in Zeiten von Remote-Work und flexiblen Arbeitszeitmodellen aussehen? Wie kann man dem hohen Flächenverbrauch in Österreich wirksam begegnen und die Nutzung vorhandener Flächen optimieren? Wie schaffen wir einen bewussteren Umgang mit Ressourcen, Flächen und Energie in der Immobilienwirtschaft bei gleichzeitig zeitgemäßen, produktiven Konzepten für „Neue Arbeitswelten“? Für Architekt Martin Luptacik, seit 1. September 2022 neues Mitglied des Führungsteams des Immobilienberatungs- und -planungsunternehmens Drees & Sommer, steht fest, dass es mit Flächen- und Ressourcenverbrauch in der Immobilienwirtschaft nicht mehr so wie bisher weitergehen kann.

Luptacik wurde zum Bereichsleiter des neu geschaffenen, interdisziplinären Geschäftsfeldes „Workplace Consulting“ bei Drees & Sommer bestellt. Das Geschäftsfeld bündelt künftig die Bereiche Interior Design, Büroraumplanung, Akustik, Baumanagement und Projekt- und Changemanagement. Der Experte für „Neue Arbeitswelten“, Büroraumplanung und Change Management kommt mit einem eingespielten Team zu Drees & Sommer. Damit will das Immobilienberatungs- und -planungsunternehmen Nutzer*innen und Bauherrn in Österreich umfassende Beratung von der Planung und Gestaltung von neuen Arbeitswelten über die Errichtung bis hin zum optimalen Betrieb geben. „Wir freuen uns sehr, dieses spannende Themenfeld bei Martin Luptacik und seinem Team in besten Händen zu wissen", äußert sich Georg Stadlhofer, Geschäftsführer von Drees & Sommer zur Neubesetzung.