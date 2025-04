TGA: Wenn ich mich am Markt umhöre, bei Herstellern und Ausführenden: So richtig große Freude mit Propan haben die wenigsten, oder?

Richard Freimüller: Ja, der Eindruck stimmt. Es ist viel Unsicherheit da, wie man die Risiken des Umstiegs auf Propan als Kältemittel minimiert. Propan hat fast kein GWP, aber es ist nun mal explosiv und brennbar.

Wie ist die Position des Wärmpumpenverbands dazu?

Freimüller: Wir haben die aus unserer Sicht zu rasche Änderung bekämpft und den Umstieg auch hinausschieben können. Ich bin mit Abgeordneten im Gespräch und versuche sie zu überzeugen, dass es nach 2027 – denn wie es dann genau weitergeht ist noch nicht fix – nicht so rasch zu einem Ende der synthetischen Kältemittel kommt, wie es jetzt angedacht ist. Die Idee ist ja an sich gut, dass wir auf Kältemittel setzen, die möglichst wenig Umweltbelastung haben. Nur was dabei vergessen wird: Das Kältemittel bleibt ja im Gerät! Das verschwindet nicht in der Atmosphäre, wenn keine Leckage entsteht, sondern wird am Ende der Lebenszeit einer Wärmepumpe evakuiert. Das heißt, es wird abgesaugt, recycelt, weiterverwendet oder entsorgt.

Wie hoch ist die Leckage-Rate in der Praxis?

Freimüller: Es gibt eine Studie des Kälteverbands in Deutschland, der von einem bis maximal zwei Prozent Schwund ausgeht. Aber das ist bloß eine Studie, konkrete Werte hat noch niemand erheben können.