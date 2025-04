Für Christian Holzinger liegt die Zukunft im Heizungsbereich klar bei Propan: „Ich sehe derzeit keine andere Möglichkeit, die EU-Vorgaben zu erfüllen.“ Aber auch technisch und wirtschaftlich sieht er klare Vorteile in dem nun eingeschlagenen Weg mit Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monobloc-Ausführung: „Das ist die Technologie der Zukunft“. Bis 2030, ist Holzinger überzeugt, werden alle Hersteller ihren Gerätepark auf natürliche Kältemittel umgestellt haben.

Sein Blick geht schon weit über einzelne Wohnraumlösungen hinaus, über die heutige Diskussion rund um „Raus aus Öl und Gas“ und über Propan als Kältemittel hinaus. Dafür braucht er nur aus dem Fenster seines Büros im Dachgeschoss eines Gründerzeithauses schauen: Von hier aus hat er einen großartigen Überblick über einige in Richtung des Wienflusses tiefer gelegenen Viertel Wiens. Auf vielen der Gebäude sind Kältezentralen am Dach zu sehen, die Gasheizungen und Fernwärmeanschlüsse in den Häusern selbst lassen sich dazu denken. Das sei mit am Dach aufgestellten Wärmepumpen-Lösungen viel besser zu lösen, ein System für Heizen und Kühlen, das noch dazu wesentlich energieeffizienter arbeitet. Holzinger: „Hier wird die Energiewende in den nächsten Jahren sichtbar werden!“