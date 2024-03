Anergienetze sind in Österreich nach wie vor ein Tummelfeld für Pioniere. Die Akteur*innen in diesem Bereich kennen einander, tauschen sich aus und arbeiten auch zusammen bei einzelnen Projekten. Einen eigenen Interessenverband gibt es hierzulande nicht. Viele der heimischen Anergie-Spezialist*innen bewegen sich jedoch im Umfeld des Vereins Geothermie Österreich. Eine Leitveranstaltung des Verbands ist das Geothermie-Symposium, das zuletzt im November des Vorjahres in der Therme Geinberg stattfand.



