In anderen Ländern hat man die Notwendigkeit sowie das Potenzial bereits erkannt. So hat das Energiesprong-Konzept* ausgehend von den Niederlanden schon Verbreitung in den angrenzenden Ländern gefunden. In Deutschland ist die Deutsche Energie-Agentur (dena) die treibende Kraft, um den Ansatz gemeinsam mit willigen Unternehmen für den heimischen Markt anzupassen und zu etablieren. Oberstes Ziel ist, Klimaschutz und bezahlbares Wohnen in Einklang zu bringen, indem die NetZero-Sanierungen für Mehrfamilienhäuser warmmietenneutral umsetzbar werden.



Die bestehenden Rahmenbedingungen tragen erste Früchte – ein Beispiel hierfür ist ecoworks, ein Start-up aus Berlin. Ecoworks haben nach eigenen Angaben ein skalierbares Produkt zur Marktreife entwickelt, um die energetische Sanierung zu digitalisieren und industrialisieren. Dadurch soll die Wohnungswirtschaft fundamental verändert werden und rasch der Wandel von energiekonsumierenden hin zu CO2-neutralen Effizienzhäusern gelingen. Erste Realisierungen sind in Deutschland bereits erfolgt oder gerade in Umsetzung. Um die Eignung für den Einsatz von seriellen Sanierungsmodulen abzuschätzen, hat ecoworks 100 Kriterien entwickelt. Nur wenn mehr als 90 Prozent dieses Kriterien-Sets erfüllt ist, wird das Projekt umgesetzt.



Schaut man sich die bisher realisierten Beispiele an, so wird rasch deutlich, dass sich vor allem Reihenhäuser mit einfachen Grundrissen und klar strukturierten Fassaden eignen. Typischerweise sind dies Gebäude aus der Bauperiode von 1950 bis 1980. Dieser Gebäudetypus macht in Österreich ungefähr 10 Prozent aller zu sanierender Gebäude aus. Damit wird deutlich, dass die serielle Sanierung kein Allheilmittel darstellt, aber ihren Beitrag leisten kann. Interessant wären sicherlich auch diverse Typen von Fertighäusern und Siedlungen im Einfamilienhaus-Bereich, die aus denselben Baukörpern bestehen. Hier müsste die Planung nur einmal getätigt werden, die Umsetzung wäre dann übertragbar auf alle anderen Gebäude des gleichen Typus!

⇨ Die Frage bleibt aber: Wer traut sich in Österreich, diesen innovativen Pfad zu bestreiten und in den Aufbau und Know-how zu investieren und damit zu einem Vorreiter der seriellen Sanierungswelle zu werden?





*Der Begriff kommt aus dem Niederländischen und bedeutet "Energiesprung". Das Konzept will die energetische Sanierung von Wohngebäuden schneller, weniger kostenintensiv, nachhaltig und mieterfreundlich gestalten.