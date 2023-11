„Der Teufel liegt gerade bei der Sanierung im Detail. Und nirgendwo ist so viel Platz, um Details zu begraben wie bei einer Baustelle in der Sanierung" - mit diesen passenden Worten leitete TGA-Chefredakteur Klaus Paukovits die letzte Runde des TGA Round Tables zum Thema Wärmepumpe in der Sanierung ein.



Mit Martin Hagleitner, CEO von Austria Email, Richard Freimüller, Verbandspräsident Wärmepumpe Austria, Niklas Bruckner, geschäftsführender Gesellschafter von Haustechnik Bruckner, Nemanja Mutić, geschäftsführender Gesellschafter von Wärmetechnik Nemo und Harald Cecil, Produktmanager Wärmepumpe bei Austria Email, fand sich eine illustre Expertenrunde zusammen, die durchaus unterschiedliche Standpunkte diskutierte.





