Über die Weihnachtsfeiertage konnte Kraft für das neue Jahr getankt werden und somit starten wir voller Elan in 2024. Selbst wenn die Stimmung am Markt nicht die beste ist, müssen wir positiv bleiben. Auch in der Fachgruppe stehen wir vor Herausforderungen. Wie auch schon in der letzten Kolumne erwähnt, ist ein großes Ziel die Forcierung der Nutzung des Normenpaktes durch unsere Mitglieder.

Gemeinsam mit dem Fachverband und dem ASI wurde 2023 ein Normenpaket für jedes Ingenieurbüro in Österreich verhandelt. Mit der Grundumlage wird hier automatisch auch ein Paket von 20 Normen erworben, das gratis genutzt werden kann. Zusätzlich gibt es Pakete, in welchen der Zugriff auf noch mehr Normen erworben werden kann.

Wir sind der Meinung, dass kein Ingenieurbüro ohne Normen existieren kann, sind jedoch leider etwas verwundert, wie wenig dieses genutzt wird. Über die Austrian Standards-Seite können Sie sich einloggen und haben Zugriff auf die gewünschten Normen. Sollte Sie Probleme beim Log-in haben, helfen ihnen die Mitarbeitenden ihrer Wirtschaftskammer.