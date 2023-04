TGA: Herr Weigl, die Hut­tengasse 77 ist eines der Vor­zeigeprojekte der Stadt Wien für „Raus aus Gas“. Sie haben als Planer des Projektes Ihr Know­-how eingebracht, wel­che Vorgeschichte gibt es zur Umstellung der Wärmegewin­nung im Gebäude auf erneuer­bare Energie?

Roman Weigl: Die Wohnbaugenossenschaft Wien Nordwest ist eine relativ kleine Genossenschaft, mit vielleicht 30 Wohnhausanlagen in Wien. Schon 2005 haben wir begonnen, die Wohnobjekte auf die Möglichkeit der Ausstattung mit erneuerbarer Energie zu analysieren. In der Zwischenzeit konnten wir bereits mehrere Projekte, mit teils sensationellen Energieeinsparungen durch die Installation von PV und Wärmepumpen, realisieren. Zur Umstellung in der Huttengasse habe ich eine Studie erstellt, um zu eruieren, welche Technologie am besten geeignet ist. Das Haus wurde vor einigen Jahren thermisch saniert, die Heizkosten konnten dadurch bereits gesenkt werden. Die Art der Heizung wurde aber damals nicht verändert.



Welche Varianten standen zur Wahl?

Weigl: Sehr schnell stand fest, dass Fernwärme keine Option ist, sie ist 200 m weit entfernt, für ein Mickey-Mouse Projekt wie die Huttengasse wird nicht extra aufgegraben. Wir haben die Installation einer Zentralkesselanlage überlegt, aber schnell wieder verworfen. Dann kam die Wärmepumpe ins Spiel. Geothermie schied aus, da es keine Möglichkeit gab, das Bohrgerät in den Hof zu bringen. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in der Garage unterzubringen, kam nicht in Frage – dafür ist zu wenig Luft verfügbar. Es gab auch die Idee, mehrere kleine Wärmepumpen in den Hof zu stellen, dort ist es aber dermaßen ruhig, dass es sicher zu Problemen mit dem Schall gekommen wäre. Die letzte Konsequenz: Wir müssen mit dem Ding aufs Dach!

>> Lesen Sie auch: Können wir den Altbau überhaupt klimafit machen?