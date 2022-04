Fossile Energieträger werden für die Raumwärmeerzeugung in absehbarer Zeit an Bedeutung abnehmen. Diese Entwicklung wird durch den Ukrainekrieg und die damit verbundene Abhängigkeit Österreichs von Rohstoffen weiter beschleunigt. Mit dem Ausstieg aus Öl und Gas steht insbesondere der Gebäudebestand vor großen Herausforderungen. Daher konzipierte das österreichische Innovationslabor Renowave.at in Kooperation mit der ÖVI Immobilienakademie erstmals einen 9-tägigen Lehrgang für Hausverwaltungen zum Thema „Nachhaltige Gebäudesanierung und Heizungstausch“.