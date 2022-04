Wie kann man Nachhaltigkeit messen?

Die Verwendung von neuen Technologien wie IoT, Big Data und Cloud- bzw. Software as a Service-Lösungen ist eine weitere Methode. Verschiedene Anbieter im Bereich Elektrotechnik wie WAGO und Schneider Electric, und im Bereich HKLS wie Belimo, bieten schon seit einiger Zeit intelligente SPSS-Systeme an, die nicht nur zur Steuerung dienen, sondern auch die Verbrauchswerte einfach und sicher an eine Big-Data-Lösung senden können. Hier werden neben den sicherheitstechnischen Anforderungen wie Verschlüsselung auch die Anforderungen an die Datenqualität eingehalten. Diese Lösungen haben den Ruf, sehr teuer zu sein. Bei der Nachrüstung treten hier schon Kosten auf, bei Neu- oder Umbauten sind die Ausgaben aber mittlerweile sehr gering. In vielen Gebäuden sind diese Geräte aber schon verbaut und die Datenerfassung kann einfach und kostengünstig nachgerüstet werden.

Diese Geräte ermöglichen es, sehr genaue Daten zu liefern, die nicht nur das ESG-Reporting, sprich die Summen pro Monat/ Quartal/Jahr ermöglichen, sondern auch die Informationen zur Verfügung stellen, um Maßnahmen zur Energieoptimierung oder Anlageninstandhaltung abzuleiten. Ein Nachteil dieses Ansatzes ist, dass sich Immobilienunternehmen mit den Hardwareanbietern, der Vernetzung der Geräte sowie der Erstellung und dem Betrieb des Big Data Systems auseinandersetzen müssen, was einen nicht unerheblichen Aufwand darstellt. Aber auch hier sind im letzten Jahr einige Lösungen wie der Sustainability Explorer entstanden, die eine Software as a Service (SaaS)-Lösung von der Datenerhebung bis hin zum Reporting für den Betrieb und das ESG liefern. Bei der Auswahl ist auf die Erfahrung und Offenheit bei den Hardwarelieferanten zu achten, da diese meist nur entweder Elektrotechnik oder HKLS unterstützen. Für ESG sind alle Gewerke miteinzubeziehen. Messgeräte für Gas und Wasser sind hier schwerer zu finden und daher in weniger Lösungen vertreten. Auch müssen Gebäudeparameter zu den Verbrauchswerten in Relation gesetzt werden, damit das Reporting dann wirklich automatisch erfolgen kann.

Weiters ist zu beachten, dass nicht nur die Betriebsdaten wie in vielen BMS-Systemen zur Verfügung gestellt werden, sondern in Hinblick auf das ESG-Reporting auch die GoB-Anforderungen vor allem in Hinblick auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten unterstützt werden. Durch diese SaaS-Angebote lassen sich aber die Kosten und die Implementierungszeiten wesentlich verkürzen.

Die Immobilienunternehmen können somit aus einer Vielzahl von Technologien wählen. Die IoT-/Big-Data-Lösungen sind in letzter Zeit nicht nur wesentlich günstiger geworden, sondern ermöglichen neben dem Reporting auch rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, um die Gebäude energetisch, aber auch in Hinblick auf die Anlagenwartung zu optimieren, da sich Ausfälle schon zu einem frühen Zeitpunkt z. B. am erhöhten Stromverbrauch gut erkennen lassen. Wenn man neben dem reinen Energie-Monitoring auch die Raumklimadaten einfließen lassen möchte, zeigen diese Lösungen ihr wirkliches Potenzial.