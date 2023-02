Kompost & Biogas Verband



Der Kompost & Biogas Verband sieht den vorliegenden Begutachtungsentwurf des Gesetzes positiv. Endlich bekomme Branche den Rechtsrahmen zur Produktion und Einspeisung von Grünem Gas, durch die geplante Quotenregelung und dem im Entwurf festgelegten Hochlauf der Grüngasproduktion entstehe auch die nötige Planungssicherheit für die Produzenten, lobt der Verband. Derzeit speisen bereits 15 Anlagen durch Aufbereitung von Biogas das erzeugte Biomethan in das österreichische Erdgasnetz ein. Die Umstellung bestehender Biogasanlagen auf die Gasnetzeinspeisung solle laut Verband dabei der nächste Schritt sein und so sicherstellen das die Quotenverpflichtung von Beginn an erzielbar ist.



„Der heutige Beschluss des Erneuerbaren-Gas-Gesetzes im Ministerrat ist nach der Einigung der Parteien in der Regierungsklausur ein weiterer wichtiger Schritt bei der Transformation von Österreichs Gassystem", betont Norbert Hummel, Biogas-Obmann des Kompost & Biogas Verbandes. Dass das Gesetz nun, innerhalb kurzer Zeit nach der Regierungsklausur im Jänner, in Begutachtung gehe, zeige, dass die Regierung es ernst meine. Hummel ergänzt: „Klimaneutralität 2040 geht nur, wenn auch unser Gasnetz eine Energiewende erlebt. Und diese kann sich nur erneuerbar und nachhaltig gestalten. Ein Meilenstein dazu wurde heute gelegt. Jetzt gilt es, dieses Tempo beizubehalten und das Gesetz rasch zur Beschlussfassung im Parlament zu bringen."

Auch von Seiten des Verbandes Erneuerbare Energie Österreich schlägt dem EGG durchaus Wohlwollen entgegen. „Erneuerbare Gase sind ein gewichtiger Faktor für Österreichs Energiewende und die Energiesicherheit hierzulande. Sie können die Abhängigkeit Österreichs von fossilen Gasimporten massiv reduzieren. Außerdem muss unsere Energieversorgung bis 2040 vollständig klimaneutral funktionieren. Das kann nur gelingen, wenn wir bei erneuerbaren Gasen eine starke Basis durch heimische Produktion schaffen", weiß Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ. Laut der Expertin werde Österreich nicht nur aus der Abhängigkeit von erpresserischen Regimen befreit, sondern neue Exportchancen könnten durch Technologieentwicklung erschlossen werden. Für Energie, Klima und Wirtschaft in Österreich sei das eine Win-Win-Win-Situation.

