(Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes)

Die Novelle bedeutet konkret, dass der Energiewende in Verfahren ein besonderes öffentliches Interesse beigemessen wird. Dadurch kommt diesem Aspekt in der Prüfung hohe Bedeutung zu und Blanko-Beschwerden haben nicht mehr automatisch aufschiebende Wirkung.

Es soll keine Doppelprüfungen in Verfahren mehr geben, außerdem sollen diese besser strukturiert werden. Wenn das Landschaftsbild zum Beispiel schon in der Flächenausweisung geprüft wurde, reicht das in Zukunft. Wenn in einem Bundesland keine entsprechende Energieraumplanung gemacht wurde, können UVP-Verfahren in Zukunft begonnen werden, ohne dass eine Widmung durch die Gemeinde vorliegt. Die Zustimmung der Gemeinde wird im UVP-Verfahren eingeholt, das langwierige Widmungsverfahren muss somit nicht abgehandelt werden.

Darüber hinaus misst die UVPG-Novelle dem Bodenschutz größere Bedeutung bei. Für jedes Projekt soll es ein Bodenkonzept brauchen, das den sorgsamen Umgang mit unserer Natur sicherstellt. Die Novelle wird nun an das Parlament übermittelt und kann dort mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

