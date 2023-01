Die Verordnung des Rates der Europäischen Union zur Beschleunigung der Genehmigungen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien ist am 30.12.2022 offiziell in Kraft getreten und hat auch die UVP-Novelle in Österreich mit neuer Dringlichkeit versehen. Mit dieser Verordnung werden schnellere Genehmigungsverfahren für Projekte eingeführt, die das größte Potenzial für einen raschen Einsatz erneuerbarer Energien und die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt haben. Sie gilt für einen Zeitraum von 18 Monaten und wie ein nationales Gesetz in den Mitgliedsstaaten.

Auf der Tagung des Rates „Energie“ vom 24. November 2022 wurde bereits eine Einigung über den Großteil des Inhalts der Verordnung erzielt. Die Minister*innen haben sich am 19. Dezember 2022 geeinigt und eine Bestimmung hinzugefügt, mit der der Netzausbau beschleunigt und vereinfacht werden soll.