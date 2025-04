Seit dem 9. Dezember des Vorjahres haben der Steuerberater LeitnerLeitner und die Rechtsanwälte von LeitnerLaw ihren Sitz im 2016 profanierten Kapuzinerkloster, bzw. Kapuzinercampus in der Linzer Kapuzinerstraße 38 und gleichzeitig ihren Standort in Linz-Urfahr aufgegeben. Hauptthema in dem denkmalgeschützten Gebäude sei die Herstellung von Behaglichkeit in der Kirche gewesen, berichtet Ing. Thomas Wiesauer im Gespräch mit dem TGA Magazin. Fernwärme für die Heizung und für die Kälte eine Rückkühlung durch eine Kältemaschine sei hier die Lösung gewesen, berichtet der Projektleiter, das ist an sich „nichts Spektakuläres“.

Das Projekt Kapuziner-Campus ist jedoch in vielerlei anderer Hinsicht bemerkenswert: So bestand beispielsweise für das Quartier südlich des alten Kapuzinerviertels mehr als sechs Jahrzehnte lang eine Bausperre, weil seit 1961 eine Ausfahrt des Westrings geplant gewesen war. Als sich die Gelegenheit ergab, den Verkehr neu zu regeln, wurde mit der Schaffung des Quartiers ein Auftakt gesetzt. Das ehemalige Kloster, das aus dem Wohntrakt der Mönche und der dazugehörigen Kirche besteht, wurde in einen Bürostandort mit rund 400 Arbeitsplätzen umgewandelt. Für die architektonische Planung waren die Architekturbüros ARKform, Kleboth Dollnig (Linz, Innsbruck, Wien) sowie Riepl Riepl (Linz und Wien) verantwortlich.