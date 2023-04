Auch in Sachen Recruiting von Nachwuchs ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Statt ein Zeitungsinserat zu schalten, erfolgt das Ansprechen der jungen Zielgruppe heutzutage online über die sozialen Medien. Daher lohnt es sich im ersten Schritt, in eine strukturierte Website zu investieren und diese aktuell zu halten. Im zweiten Schritt bietet es sich an, Benutzer*innenkonten bei Plattformen wie Instagram anzulegen, die bei der Generation Z, also den 18- bis 24-Jährigen, besonders beliebt sind. Dabei kommt es nicht darauf an, perfekt in Szene gesetzte Inhalte zu teilen, sondern einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag zu geben. Im besten Fall werden so neben potenziellen Mitarbeitenden auch neue Kund*innen auf den Betrieb aufmerksam.

