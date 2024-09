In ihrer neuen Gebäuderichtlinie steckt sich die EU hohe Ziele. Ab 2030 müssen alle Neubauten emissionsfrei sein, bis 2050 soll der gesamte Gebäudebestand aus Nullemissionsgebäuden bestehen. Für Nichtwohngebäude und Wohngebäude gibt es dabei unterschiedliche Fristsetzungen.

Um Renovierungsvorgaben auch einheitlich umzusetzen, gleicht die Union zudem die Gesamtenergieeffizienzklassen an. Mitgliedsstaaten sollen Klassen auf einer Skala von A bis G einführen, wobei A für Nullemissionsgebäude gilt und G die Gebäude mit der schlechtesten Gesamtenergieeffizienz umfasst. Für besonders nachhaltige Gebäude kann auch eine Energieeffizienzklasse A+ eingeführt werden. Die Nationen müssen weiters Gebäudesanierungspläne mit Zwischenzielen für 2030 und 2040 erstellen, bis 2040 ist etwa der Ausstieg aus mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizkesseln zu erreichen.

Dazu kommt eine neue Regelung für Solaranlagen in Artikel 10 der Richtlinie. Sofern es technisch und wirtschaftlich realisierbar ist, müssen die Mitgliedstaaten bis 2030 schrittweise Solaranlagen in öffentlichen Gebäuden und Nichtwohngebäuden – je nach deren Größe – und in allen neuen Wohngebäuden installieren lassen.

