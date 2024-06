Das reicht bei weitem nicht, rechnet Roger Hackstock vor. Zur Erreichung der EU-Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren sei nämlich insgesamt eine Verdoppelung von erneuerbarer Energie in der Wärmeversorgung Österreichs bis 2030 erforderlich. "Dafür wird es auch Solarwärme brauchen", so der Geschäftsführer des Verbands Austria Solar. Derzeit deckt diese Technologie weniger als zwei Prozent des Energiebedarfs für Warmwasser und Raumwärme in Österreich ab. Dabei ist gerade hier das Energiepotenzial enorm, in nur 14 Stunden strahlt die Sonne so viel Energie auf Österreich, wie ganzjährig für Wärme in Haushalten und Betrieben gebraucht wird.

"Das kurzfristige Solarpotenzial bis 2030 liege beim doppelten der derzeit installierten Wärmeleistung aller Kollektoren", sagt Hackstock. Die Aufgabe der nächsten zwei Jahre sei daher eine zügige Umsetzung der EU-Solarverpflichtung in den Bauordnungen der Bundesländer und attraktive Förderimpulse für Private, Betriebe und Fernwärme zur solaren Eigenversorgung, um die Energieunabhängigkeit zu erhöhen.