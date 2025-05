Die Normungsorganisation Austrian Standards (AS) hat ihren Markenauftritt modernisiert. Mit der neuen Markenstrategie "We norm the future" unterstreicht AS ihr Selbstverständnis als Impulsgeberin für Fortschritt und Qualität in Österreichs Wirtschaft. „Unsere neue Markenidentität ist mehr als ein äußeres Erscheinungsbild, sie ist Ausdruck unserer inneren Haltung. Wir gestalten die Welt von morgen mit, denn Standards dienen unter anderem als Grundlage für Innovation, fördern Effizienz und wirken als Türöffner für internationale Märkte", führt Valerie Höllinger, CEO Austrian Standards, aus.

„Unser Ziel ist es, Wissenstransfer, Weiterbildung und Zertifizierung auf ein neues Level zu heben – mit einem zeitgemäßen Design, einer klaren Haltung und einer mutigen Bildsprache“, ergänzt Mišo Ćurčić de Jong, Head of Marketing. Eine repräsentative Umfrage des Market Instituts im Auftrag von Austrian Standards belegte kürzlich auch, dass Österreichs Unternehmen den Wert von Standards erkennen und die Organisation mit überwiegender Mehrheit mit positiven Eigenschaften verbinden. So wird Austrian Standards von den befragten 200 Unternehmen als kompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen.